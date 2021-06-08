Глава FINA: Казань на 100% готова к чемпионату мира по водным видам спорта 2025 года

КАЗАНЬ, 8 июня./ТАСС/. Казань полностью готова принять чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Такое мнение во время визита в Казань высказал президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

"Конечно, Казань готова на 100%, но вы сами понимаете, что все в мире меняется, в плане технологий тоже, - сказал Хусейн Аль-Мусаллам. - Если появится какое-то новшество, которое можно применить перед чемпионатом, то это нужно будет сделать. Но на данный момент готовность составляет 100%".

Он высоко оценил спортивные объекты города и отметил, что их уникальность в том, что здесь могут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и обычное население, тем самым поддерживая свое здоровье.

Визит в Казань стал первым для Хусейна Аль-Мусаллама в качестве президента FINA, он вступил в должность 5 июня. Казань с официальным визитом также посетил и почетный пожизненный президент FINA Хулио Маглионе. Планируется, что в рамках визита Хусейн Аль-Мусаллам и Маглионе встретятся с руководством Республики Татарстан, побывают в Центре развития водных видов спорта, в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма.

В Казани на регулярной основе проходят этапы Мировой серии по прыжкам в воду, по синхронному плаванию, этапы Кубка мира.