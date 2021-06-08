Фигуристы Тарасова и Морозов уладили вопросы в США и продолжат готовиться к Играм в России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Серебряные призеры Игр в парном фигурном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов закрыли все бытовые вопросы в США, где тренировались под руководством Марины Зуевой, и продолжат подготовку к пекинской Олимпиаде 2022 года в России. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов олимпийский чемпион Максим Траньков.
После Игр в Пхёнчхане фигуристы стали работать под руководством Транькова, в сезоне-2019/20 они также начали сотрудничество с Зуевой, которая живет и работает во Флориде. Однако в разгар пандемии коронавируса паре пришлось вернуться в Россию. В конце апреля Тарасова и Морозов начали сотрудничество с группой Этери Тутберидзе. В настоящий момент пара работает с Траньковым на федеральной базе "Юг Спорт".
"Летом они успели съездить в США, где жили, тренируясь у Марины Зуевой, - рассказал Траньков. - Главным образом, чтобы забрать вещи из арендованного жилья, решить некоторые бытовые вопросы, одним словом - закрыть дела. Но успевали и раскатываться".
На вопрос, планируют ли фигуристы до Олимпиады в Токио полет в США, Траньков ответил: "Не думаю, что до Игр они еще смогут поработать с Мариной. Я буду, они - вряд ли".
Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, дважды они становились вторыми на чемпионатах мира, также фигуристы имеют в активе бронзовую награду мирового первенства. На чемпионатах Европы они по два раза становились обладателями наград каждой пробы. На чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвертое место.