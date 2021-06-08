Фигуристы Тарасова и Морозов уладили вопросы в США и продолжат готовиться к Играм в России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Серебряные призеры Игр в парном фигурном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов закрыли все бытовые вопросы в США, где тренировались под руководством Марины Зуевой, и продолжат подготовку к пекинской Олимпиаде 2022 года в России. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов олимпийский чемпион Максим Траньков.

После Игр в Пхёнчхане фигуристы стали работать под руководством Транькова, в сезоне-2019/20 они также начали сотрудничество с Зуевой, которая живет и работает во Флориде. Однако в разгар пандемии коронавируса паре пришлось вернуться в Россию. В конце апреля Тарасова и Морозов начали сотрудничество с группой Этери Тутберидзе. В настоящий момент пара работает с Траньковым на федеральной базе "Юг Спорт".