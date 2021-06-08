Теннисист Карацев надеется сыграть с Весниной в смешанном разряде на Олимпиаде

ТАСС, 8 июня. Российский теннисист Аслан Карацев надеется сыграть с Еленой Весниной в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Токио. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В воскресенье Веснина и Карацев победили представителей США Николь Меличар и Раджива Рама в четвертьфинале Roland Garros в смешанном парном разряде. В полуфинале россияне сыграют во вторник с представителями Нидерландов Деми Схюрс и Уэсли Колхофом, которые получили третий номер посева.

"Мы разговаривали перед турниром, примерно два месяца назад, и я попросил ее попробовать сыграть со мной в смешанном разряде, - сказал Карацев. - Я спрашивал ее, хочет ли она сыграть в смешанном разряде, потому что это хорошая возможность потом вместе выступить на Олимпийских играх. У нее хороший опыт, у нее была отличная карьера в прошлом, и она продолжает сейчас [играть] после того, как делала паузу в два года".

Карацеву 27 лет. Теннисист занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала.

Весниной 34 года, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции - 2013, Открытый чемпионат США - 2014, Уимблдонский турнир - 2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии - 2016), десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в женском парном разряде и трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за распространения коронавирусной инфекции. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.