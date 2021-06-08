Международная федерация плавания поддержит российских спортсменов, несмотря на санкции

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Дискриминации российских спортсменов со стороны Международной федерации плавания (FINA) не будет, несмотря на различные санкции. Об этом заявил журналистам новый президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам во время визита в Казань.

"FINA всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать российских спортсменов. Как я говорил в своей [предвыборной] речи, у нас нет никакой дискриминации между спортсменами, и мы никак их не делим по месту рождения, национальности. Мы всегда поддерживаем спортсменов, какую страну они бы ни представляли", - сказал Аль-Мусаллам.

Вместе с новым президентом FINA в Казань прибыл и почетный глава международной федерации Хулио Маглионе. Они встретились со спортсменами Казани и стипендиатами центра развития FINA.

"В зависимости от этапа подготовки в Центре развития FINA у нас занимаются от 20 до 40 спортсменов. Стараемся максимально расширить географию. Это гуманитарная миссия для ребят, которые не могут в своих странах заниматься плаванием и прыжками в воду. Это наша совместная миссия с Международной федерацией плавания", - сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Договор о сотрудничестве с Центром развития FINA был подписан 22 сентября 2018 года между FINA и Министерством спорта Татарстана. В этом центре функционируют стипендиальные программы и программы развития FINA, предназначенные для спортсменов различных континентов и регионов мира. Сейчас в Казани обучается от 20 до 40 спортсменов из разных стран мира. Основной целью Центра развития FINA является создание наиболее благоприятных условий для эффективного раскрытия потенциала спортсменов, представляющих страны с незначительными национальными достижениями в плавании, а также предоставление возможности улучшить свои результаты в рамках подготовки к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

Согласно санкциям Спортивного арбитражного суда (CAS), до декабря 2022 года России нельзя проводить и претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).