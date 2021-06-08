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ММА

В международной федерации считают, что Нурмагомедов смог бы выступить на Играх 2028 года

Ранее глава Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун заявил, что ММА могут войти в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта
Хабиб Нурмагомедов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов смог бы выступить на Олимпийских играх 2028 года в случае включения смешанных единоборств (ММА) в программу соревнований. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун.

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Ранее Браун заявил, что ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

"Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, он смог бы выступить, я думаю, - сказал Браун. - Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители - это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году".

Нурмагомедову 32 года, он завершил карьеру бойца смешанного стиля осенью прошлого года. Россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

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ММА
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