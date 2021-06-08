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Евро-2020

Футболист сборной Нидерландов ван де Бек пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Главный тренер команды Франк де Бур не будет делать замену в заявке команды на турнир
Донни ван де Бек EPA-EFE/MARCIN GADOMSKI
Описание
Донни ван де Бек
© EPA-EFE/MARCIN GADOMSKI

ТАСС, 8 июня. Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур не будет делать замену в заявке команды на турнир.

Ван де Беку 24 года, он выступает за "Манчестер Юнайтед". В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл 36 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Нидерландов на групповом этапе сыграет с командами Украины (13 июня, Амстердам), Австрии (17 июня, Амстердам) и Северной Македонии (21 июня, Амстердам).

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