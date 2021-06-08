Фан-зону Евро в Петербурге украсят граффити в футбольной тематике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Территорию фан-зоны чемпионата Европы в Санкт-Петербурге украсят граффити в футбольной тематике в рамках стрит-арт фестиваля "Культурный цех". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

"До 9 июня 2021 года в рамках подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади состоится один из самых масштабных граффити-фестивалей в России за последнее время. Под роспись художникам будет предоставлен забор площадью более 650 квадратных метров. Фестиваль реализуется с целью благоустройства зоны Фестиваля болельщиков Евро-2020", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие более 20 граффити-художников Санкт-Петербурга, которые за три дня распишут забор в футбольной тематике.

"Фестиваль имеет особую ценность, поскольку здесь у художников есть свобода для творчества, которым они могут поделиться с жителями и гостями города в самом его центре. Роспись станет невероятно большим и приятным подарком городу в честь праздника футбола", - процитировали в пресс-службе кураторов проекта Лешу Бурстона и Владимира Saone.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.