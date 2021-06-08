Христенко назвал условия для квалификации гольфистки Пеговой на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской гольфистке Нине Пеговой необходимо одержать две победы на турнирах, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.

Отсев для участия в женском олимпийском турнире состоится по рейтингу от 28 июня.

"Перед Ниной стоит непростая задача, времени до Игр в Токио совсем мало, - сказал Христенко. - Каждый турнир сейчас надо не просто хорошо играть и входить в десятку сильнейших, а надо выигрывать. Только в таком случае у спортсменки есть шанс отобраться на Игры, а у нас - поболеть за россиянку в Токио".

Глава Ассоциации гольфа России отметил, что из-за пандемии у Пеговой был долгий перерыв в соревновательной практике - больше года. "Для спортсмена, участвующего в гонке за олимпийскую лицензию, это практически нокаутирующий перерыв, единицам под силу собраться и показать свой максимум в такой момент, - сказал Христенко. - Чешский этап LET Access Series ("Эл-и-ти эксесс сериес") Amundi Czech Ladies Challenge ("Эмунди чех ледис челлендж") - второй турнир в этом году после майского соревнования Южно-Африканского тура, в котором Нина принимала участие".

Пегова стала победительницей чешского этапа LET Access Series в зачете среди гольфисток со статусом профессионала. "Это позволило Нине подняться на 68 строчек в мировом рейтинге и занять 530-е место, - сказал Христенко. - Для прохождения в олимпийский рейтинг надо занять место не ниже 405-го. По нашим подсчетам - это минимум две победы".

"Впереди у Нины еще два турнира, которые надо выиграть и забрать заветные рейтинговые очки. Сложная задача - это настоящий вызов. Болеем за Нину и желаем ей только побед", - заключил Христенко.