Белорусский хоккейный клуб "Юность" исключен из Лиги чемпионов следующего сезона

ТАСС, 8 июня. Руководство хоккейной Лиги чемпионов (CHL) объявило об исключении белорусского клуба "Юность" (Минск) из состава участников турнира в сезоне-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба CHL.

"После недавних инцидентов в Белоруссии и связанной с ними реакции с непредсказуемыми последствиями поездки в Минск стали затруднительными. Предварительным условием для нашего общеевропейского соревнования является то, что команды, болельщики, официальные лица могут путешествовать и оставаться в стране в безопасности. К сожалению, в настоящее время это не распространяется на поездки в Белоруссию и из Белоруссии. Правление CHL решило, что участие Белоруссии в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов на сегодняшний день связано со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон и wild card ("специальное приглашение") для чемпиона страны "Юности" должен быть отменен", - говорится в заявлении.

Решение о том, кто займет место минского клуба в составе участников Лиги чемпионов следующего сезона, будет принято позднее.

"Юность" выступает в белорусской Экстралиге. Команда является десятикратным победителем соревнования.

CHL была основана в 2014 году. Победителем в сезоне-2019/20 стал шведский клуб "Фрелунда". В сезоне-2020/21 розыгрыш CHL не проводился.

Главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 мая приняли политическое решение в экстренном порядке ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные, из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича - одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA ("Нехта"). 4 июня Совет ЕС запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах.