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Сборные по баскетболу

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Семенова находится в тяжелом состоянии

Прославленная спортсменка находится в травматологической больнице в реанимации

РИГА, 8 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Олимпийских игр по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семенова находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом журналу Privata Dzive рассказал президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис.

Семенова находится в травматологической больнице в реанимации, ее жизни ничего не угрожает. "Ульяна получила травму, врачи сейчас ищут лучшее решение, чтобы ее вылечить, - сказал Вейонис. - Они делают свою работу. Больше о случившемся у меня нет права говорить".

По его словам, Латвийский баскетбольный союз продолжит следить за восстановлением Семеновой и в случае необходимости окажет ей помощь.

Семенова - олимпийская чемпионка 1976 и 1980 годов, трехкратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. В составе рижского клуба ТТТ многократно становилась победительницей чемпионата СССР и розыгрыша Кубка европейских чемпионов.

Семенова проживает в Латвии, где возглавляет Олимпийский социальный фонд и помогает пожилым спортсменам.

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