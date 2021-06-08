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ММА

В Союзе ММА России считают высокими шансы смешанных единоборств войти в программу Игр

Глава организации Радмир Габдуллин отметил, что в Международном олимпийском комитете есть люди, которые делают все, чтобы этого не произошло

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Шансы смешанных единоборств (ММА) на включение в программу Олимпийских игр являются высокими. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

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Ранее президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

"У ММА бешеная популярность во всем мире, - сказал Габдуллин. - Чемпионы UFC и Bellator очень популярны, у нас есть Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Вадим Немков, Петр Ян. Наш вид спорта ежегодно дает чемпионов мира и Европы. Внимание людей в наше время в большей степени приковано к ММА".

"Наш вид спорта имеет две составляющие - обличие любительского спорта и профессионального, он максимально доступен для всех. Я оцениваю шансы попадания ММА в олимпийскую программу очень высоко. Но мы должны понимать, что в Международном олимпийском комитете (МОК) есть люди, которые делают все, чтобы этого не произошло. Но олимпийская семья не может состоять только из определенных представителей, и не обязательно думать, что если ММА войдут в программу, то кому-то придется уйти", - добавил глава Союза ММА России.

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