В Союзе ММА России считают высокими шансы смешанных единоборств войти в программу Игр

Ранее президент Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ММА могут войти в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве выставочного вида спорта.

"У ММА бешеная популярность во всем мире, - сказал Габдуллин. - Чемпионы UFC и Bellator очень популярны, у нас есть Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Вадим Немков, Петр Ян. Наш вид спорта ежегодно дает чемпионов мира и Европы. Внимание людей в наше время в большей степени приковано к ММА".

"Наш вид спорта имеет две составляющие - обличие любительского спорта и профессионального, он максимально доступен для всех. Я оцениваю шансы попадания ММА в олимпийскую программу очень высоко. Но мы должны понимать, что в Международном олимпийском комитете (МОК) есть люди, которые делают все, чтобы этого не произошло. Но олимпийская семья не может состоять только из определенных представителей, и не обязательно думать, что если ММА войдут в программу, то кому-то придется уйти", - добавил глава Союза ММА России.