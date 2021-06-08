Сборная России по бобслею начала подготовку к олимпийскому сезону на базе в Крыму

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по бобслею начала централизованную подготовку к олимпийскому сезону на федеральной базе в Алуште. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Павел Щегловский.

"Первый централизованный сбор национальной команды пройдет с 8 по 29 июня, - сказал Щегловский. - У спортсменов уже были тренировочные мероприятия в составе региональных команд, в Крыму мы уделим основное внимание общефизической подготовке. В Алушту не приедут пилоты Ростислав Гайтюкевич с Алексеем Стульневым, а также несколько разгоняющих: Василий Кондратенко, Алексей Зайцев, Роман Кошелев, Руслан Самитов и Егор Грязнов. По имеющейся договоренности с личными тренерами эти спортсмены пока будут готовиться к сезону самостоятельно".

В основной состав сборной России на олимпийский сезон включены 25 бобслеистов (7 женщин, 18 мужчин).

"Второй тренировочный сбор национальной команды пройдет с 10 по 29 июля в Павловске Воронежской области, будем работать на рельсовой стартовой эстакаде", - добавил тренер.

Лидер сборной России Гайтюкевич в минувшем сезоне вместе с пилотами Михаилом Мордасовым, Русланом Самитовым и Ильей Малых выиграл бронзу чемпионата Европы в состязаниях экипажей бобов-четверок. Гайтюкевич и Мордасов также стали третьими на этапе Кубка мира в Австрии в бобах-двойках.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.