Заполняемость фан-зоны Евро на Конюшенной площади в Петербурге ограничат 5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Фан-зону на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, которая будет функционировать на протяжении чемпионата Европы по футболу, смогут одновременно посещать не более 5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Максимум 5 тыс. человек смогут одновременно находиться на территории зоны для болельщиков на Конюшенной площади, - рассказал Пиотровский. - На входе будет осуществляться термометрия, на площадке необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и носить маски".

Вице-губернатор добавил, что людей будут заранее предупреждать о том, что фан-зона заполнена, - по громкоговорителям и посредством объявлений в метро. Тех, кому не хватит места, будут перенаправлять в зону для болельщиков у Дворца спорта "Юбилейный", где также можно будет посмотреть матчи Евро на большом экране.

Пиотровский уточнил, что аналогичное ограничение по заполняемости будет касаться и зоны публичного просмотра матчей на Дворцовой площади (будет работать только 2, 3, 6, 7 и 11 июля, в дни проведения игр) - в ней также смогут находиться не более 5 тыс. человек одновременно. Ранее сообщалось о том, что максимальное число зрителей на этой площадке будет ограничено 6,5 тыс. человек.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.