Российские волейболистки проиграли сборной Турции в матче Лиги наций

ТАСС, 8 июня. Женская сборная России по волейболу уступила команде Турции в матче девятого тура предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском Римини без зрителей.

Матч завершился со счетом 3-2 (25:22, 22:25, 25:18, 18:25, 15:7) в пользу сборной Турции.

Российские волейболистки потерпели четвертое поражение при пяти победах и занимают седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч сборная России сыграет 12 июня со сборной Южной Кореи.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.