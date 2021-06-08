Хачатурянц рассказал, что ему поступало предложение стать президентом РПЛ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц получал предложения от клубов стать президентом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

Президентом РПЛ с 2007 года является Сергей Прядкин.

"Если вы знаете, то тогда не стоит отрицать, - поступало предложение возглавить РПЛ, это предлагалось представителями клубов, - сказал Хачатурянц. - Я отношусь с уважением к коллеге Прядкину, то, что он делает, это максимум возможного. Но я искренне хочу доделать то, что начал. Мы понимаем, что нужно сделать, чтобы исправить пробел в пирамиде судейства".

На вопрос, обсуждал ли он это с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым, Хачатурянц ответил: "Дюкову я высказал свою точку зрения. Она состоит в том, что необходимо любое дело, которое начал, довести до конца. Я с оптимизмом смотрю на следующий сезон, искренне верю, что ребята, которые остались, любят профессию и не пересекут границы".

Хачатурянцу 53 года, он был назначен на пост председателя судейского комитета РФС в ноябре 2019 года.