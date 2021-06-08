Глава судейского комитета РФС Хачатурянц исключил возвращение Васильева к работе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что, пока он занимает эту должность, арбитр Станислав Васильев, отстраненный от работы на матчах всех лиг чемпионата России, не сможет вернуться к судейской деятельности. Об этом Хачатурянц сообщил журналистам на пресс-конференции.

7 мая комитет временно отстранил Васильева за ошибку в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом". Арбитр не назначил пенальти в ворота "Ротора" после нарушения в штрафной площади со стороны защитника Соломона Кверквелии. Встреча состоялась 1 мая и завершилась победой "Ротора" со счетом 1:0.

"Отстранение Васильева связано с результатами проверки, про которую я говорил. Решением судейского комитета он не рекомендован ни в один список на работу в лигах России в следующем сезоне, - сказал Хачатурянц. - Это была внутренняя проверка, выявившая ряд факторов, которые не позволяют работать дальше. Мне до игры сказали четыре источника, что там нужно быть внимательнее".

"Вы понимаете, что по одной игре и эпизоду не принимаются решения, мы накапливаем это, откладываем, не реагируем на скандалы в прессе. Когда информация накапливается, то проводится проверка, на основании которой принимается решение. Сможет ли Васильев через год после проверок вернуться к работе? Нет, пока я являюсь главой комитета, он не вернется к работе, если сменится руководство, то новый глава комитета теоретически сможет его вернуть", - добавил Хачатурянц.

В прошедшем сезоне "Ротор" набрал 22 очка в 30 матчах, заняв предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первый дивизион. Следующий сезон волгоградский клуб проведет в Олимп - Футбольной национальной лиге.