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Roland Garros

Словенка Зиданшек вышла в полуфинал Roland Garros

В следующем раунде спортсменка встретится с победительницей игры между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной
Тамара Зиданшек EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Тамара Зиданшек
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 8 июня. Словенская теннисистка Тамара Зиданшек обыграла испанку Паулу Бадосу и вышла в полуфинал Roland Garros.

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Матч закончился со счетом 7:5, 6:4, 8:6 в пользу Зиданшек.

В полуфинале словенка сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Зиданшек 23 года, она занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Словенка впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема.

Бадосе 23 года, в рейтинге WTA она занимает 35-ю позицию. Выход в четвертьфинал Roland Garros 2021 года стал высшим достижением испанской теннисистки.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

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