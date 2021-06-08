Словенка Зиданшек вышла в полуфинал Roland Garros

Матч закончился со счетом 7:5, 6:4, 8:6 в пользу Зиданшек.

В полуфинале словенка сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Зиданшек 23 года, она занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Словенка впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема.

Бадосе 23 года, в рейтинге WTA она занимает 35-ю позицию. Выход в четвертьфинал Roland Garros 2021 года стал высшим достижением испанской теннисистки.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.