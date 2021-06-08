Клубы РПЛ и судейский комитет обсуждают выделение 30 млн рублей на премирование арбитров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и судейский комитет Российского футбольного союза обсуждают выделение бюджета на год в размере 30 млн рублей на премирование арбитров. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что на общем собрании клубов РПЛ, которое проходило 24 мая, была предложена новая система финансирования судейства.

"Я не думаю, что ранее говорилось о дороговизне судейской реформы, скорее всего, речь шла о проекте системы видеоассистента рефери (VAR) в целом, поскольку он является дорогостоящим, и он в контексте экспертно-судейской комиссии РФС не является реформой, поскольку был запущен до нас, - сказал Каманцев. - На эту тему создана группа, в которой также состою я, в ней обсуждаются вопросы ценообразования и прочее, моменты, где можно сократить затраты. Если говорить о реформе, инициированной судейским корпусом РФС, то это логистика, она не подразумевает большие затраты для клубов, поскольку будут те же отели, переезды, а на питании, как мы считаем, будет существенная экономия. Поэтому затраты на размещение и логистику останутся прежними".

"Что касается премирования судей, то есть определенная сумма на год в размере 30 млн рублей для арбитров, которые будут получать оценку выше 8,1 или будут иметь серию матчей с оценкой не ниже 8,4 (три и более игр). Это для тех арбитров, которые будут судить в сезоне меньше 10 матчей, то есть это новые арбитры или судьи, которые из-за травм не смогли судить больше игр", - добавил он.

Также Каманцев отметил, что отрицательной позиции от клубов по реформе нет, поэтому идет работа по согласованию бюджета. "Есть вероятность, что с нового сезона будет положительная финансовая мотивация от клубов, у нас есть письма с подтверждением, что это разумная мотивация. Мы не можем подтвердить то, что клубы высказались резко против", - заключил Каманцев.