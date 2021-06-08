Футболисты Кудряшов и Самошников не приняли участия в тренировке сборной России перед Евро

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Защитники Федор Кудряшов и Илья Самошников пропустили открытую тренировку сборной России по футболу на "ВТБ-Арене" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение по участию Кудряшова в чемпионате Европы будет принято в ближайшие дни

Всего на поле "Динамо" вышло 27 игроков национальной команды, Кудряшов и Самошников остались в отеле и занимаются по индивидуальным программам. Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии, который прошел 5 июня. Российские футболисты одержали победу со счетом 1:0, у защитника было диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Самошников из-за повреждения пропустил товарищеские встречи с командами Польши (1:1) и Болгарии (1:0).

На тренировке присутствуют первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион 1956 года Никита Павлович Симонян и генсек РФС Александр Алаев.

Тренерский штаб сборной России со Станиславом Черчесовым 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы.

С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев, а также голкипер "Зенита" Андрей Лунев. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).