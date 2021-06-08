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Евро-2020

Болельщики посетили тренировку сборной России по футболу на "ВТБ-Арене"

Зрители могли бесплатно приобрести билеты через интернет-оператора

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Болельщики были допущены на "ВТБ-Арену" на открытую тренировку сборной России по футболу, которая готовится выступить на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Для поклонников главной футбольной команды страны была открыта трибуна А. Билеты на тренировку распространялись бесплатно через интернет-оператора.

В фойе стадиона все желающие могли обратиться к услугам художников, которые рисовали на лицах флаг России. Во время тренировки болельщики скандировали "Вперед, Россия!" и аплодисментами поддерживали футболистов, самые активные стучали в барабаны.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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