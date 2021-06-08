У футболиста сборной Швеции Кулушевски выявлен коронавирус

ТАСС, 8 июня. Тест полузащитника сборной Швеции по футболу Деяна Кулушевски дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"Сегодня Кулушевски сообщил нам, что испытывает симптомы простуды. Он сдал тест, который дал положительный результат, - сказал врач сборной Швеции Андерс Валентин. - Деян был изолирован от остальных футболистов и тренерского штаба".

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что не будет дозаявлять футболиста из резервного списка. "Это печальная ситуация для национальной команды и для Кулушевски. Будем надеяться, что он сможет вернуться в состав после матча с командой Испании. Никто из игроков резервного списка не будет вызван в сборную".

Ранее тест на коронавирус капитана сборной Испании Серхио Бускетса также дал положительный результат.

Кулушевски 21 год, в прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 47 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. Сборная Швеции сыграет в группе E с командами Испании (14 июня), Словакии (18 июня) и Польши (23 июня).