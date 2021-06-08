{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на чемпионате Европы

По мнению российской стороны, сборная Украины создает опасный прецедент
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обращает внимание на политический лозунг, нанесенный на форму сборной Украины на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

На эту тему
УЕФА согласовал форму сборной Украины с националистическим лозунгом для участия в Евро
УЕФА согласовал форму сборной Украины с националистическим лозунгом для участия в Евро

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.

Теги
УкраинаРоссияЕвро-2020
КХЛ
В КХЛ назвали сумму долга "Адмирала" перед игроками и тренерами
Клуб из Владивостока будет допущен до участия в следующем розыгрыше турнира при условии погашения всех задолженностей до 31 июля
Читать полностью