Россиянка Павлюченкова впервые вышла в полуфинал Roland Garros

Веснина и Карацев вышли в финал Roland Garros в миксте

Матч продолжался 2 часа 35 минут и завершился со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 31-м номером. Рыбакина была посеяна под 21-м номером. В следующем круге россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

Рыбакина и Павлюченкова выступают на Открытом чемпионате Франции в парном разряде, где уже дошли до стадии 1/4 финала.

Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции был выход в четвертьфинал в 2011 году, теннисистка до этого ни разу не выходила в полуфинал турниров серии Большого шлема.