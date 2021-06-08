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Roland Garros

Россиянка Павлюченкова впервые вышла в полуфинал Roland Garros

Теннисистка в четвертьфинале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, это ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС, 8 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

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Матч продолжался 2 часа 35 минут и завершился со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 31-м номером. Рыбакина была посеяна под 21-м номером. В следующем круге россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

Рыбакина и Павлюченкова выступают на Открытом чемпионате Франции в парном разряде, где уже дошли до стадии 1/4 финала.

Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции был выход в четвертьфинал в 2011 году, теннисистка до этого ни разу не выходила в полуфинал турниров серии Большого шлема.

21-летняя Рыбакина занимает 22-е место в мировом рейтинге. Теннисистка имеет два титула WTA. В Открытом чемпионате Франции Рыбакина участвует впервые.

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

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