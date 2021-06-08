Россиянка Павлюченкова впервые вышла в полуфинал Roland Garros

ТАСС, 8 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Матч продолжался 2 часа 35 минут и завершился со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 31-м номером. Рыбакина была посеяна под 21-м номером. В следующем круге россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.
Рыбакина и Павлюченкова выступают на Открытом чемпионате Франции в парном разряде, где уже дошли до стадии 1/4 финала.
Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции был выход в четвертьфинал в 2011 году, теннисистка до этого ни разу не выходила в полуфинал турниров серии Большого шлема.
Worth the wait— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021
In her 5️⃣0️⃣th Grand Slam main draw appearance, @NastiaPav makes the semi-final breakthrough 6-7(2), 6-2, 9-7 over Rybakina.#RolandGarros pic.twitter.com/5nYzcIcEHB
21-летняя Рыбакина занимает 22-е место в мировом рейтинге. Теннисистка имеет два титула WTA. В Открытом чемпионате Франции Рыбакина участвует впервые.
Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.