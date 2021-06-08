Рига отказалась проводить Неделю звезд КХЛ в 2022 году

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Неделя звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2022 году состоится не в Риге. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В 2021 году Неделя звезд хоккея должна была пройти в Риге с 16 по 24 января, но была отменена из-за эпидемиологической обстановки в стране. Должны были пройти матчи лучших игроков Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ.

"Мы планировали и год назад провести Неделю звезд в Риге, - сказал Морозов. - Сейчас мы получили официальный отказ от Риги, они не смогут провести. Мы ищем другое место, которое нам позволит провести мероприятие в данной ситуации".

Матч звезд КХЛ проходит с 2009 года. Четыре раза он проводился вне России: в 2010 году - в Минске, в 2012-м - в Риге, в 2014-м - в Братиславе, в 2018-м - в Астане.