МОК подтвердил, что северокорейские спортсмены не выступят на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что спортсмены из КНДР не выступят на Олимпиаде в Токио. Во вторник по итогам первого дня заседания исполкома МОК об этом заявил представитель организации Марк Адамс.

Впервые об отказе северокорейских спортсменов от выступления на Олимпийских играх в Токио было объявлено в апреле, Олимпийский комитет КНДР свое решение мотивировал пандемией коронавируса. В МОК тогда отметили, что официальных документов от КНДР на этот счет не поступало.

"Исполком МОК призвал международные федерации незамедлительно перераспределить принадлежащие КНДР квоты для Олимпийских игр в Токио. Решение было принято с тем, чтобы соблюсти интересы тех спортсменов, которые стоят в очереди и больше не могут ждать", - сказал Адамс.

В МОК отметили, что на протяжении последних двух месяцев организация вела переговоры с КНДР, однако получить четкого ответа на вопрос об участии спортсменов страны в Олимпиаде ей добиться не удалось.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.