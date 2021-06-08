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Олимпиада в Токио

Кронпринц Дании и Рендалл отказались от членства в Международном олимпийском комитете

Решение члена датской королевской семьи и олимпийской чемпионки по лыжным гонкам из США связано с личными причинами
Кронпринц Дании Фредерик Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Кронпринц Дании Фредерик
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кронпринц Дании Фредерик и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из США Киккан Рэндалл по личным причинам отказались от членства в Международном олимпийском комитет (МОК). Об этом во вторник заявил официальный представитель организации Марк Адамс по итогам первого дня заседания исполкома МОК.

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Кронпринц Дании входил в МОК с 2009 года, Рэндалл стала членом МОК благодаря избранию в комиссию спортсменов в 2018 году. Вскоре после избрания в комиссию спортсменов МОК у Рэндалл был обнаружен рак молочной железы.

Американка попросила сохранить ей место в составе комиссии МОК по наследию и устойчивому развитию.

С уходом кронпринца Дании и Рэндалл число членов МОК сократилось до 101.

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