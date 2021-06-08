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Мировой футбол

Рекордсмен сборной Словакии по количеству игр Гамшик стал футболистом "Трабзонспора"

Последним клубом полузащитника был шведский "Гётеборг"
Марек Гамшик EPA-EFE/CESARE ABBATE
Описание
Марек Гамшик
© EPA-EFE/CESARE ABBATE

ТАСС, 8 июня. Словацкий полузащитник Марек Гамшик подписал контракт с турецким футбольным клубом "Трабзонспор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 33-летним игроком не уточняются.

До перехода в турецкий клуб 33-летний Гамшик играл за китайский "Далянь Ифан", итальянский "Наполи" и шведский "Гётеборг". В составе неаполитанского клуба он становился двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка Италии. Он восемь раз признавался футболистом года в Словакии.

За "Наполи" Гамшик провел 520 игр и является рекордсменом клуба по количеству матчей. С 2007 года выступает за сборную Словакии, в составе которой провел 126 матчей и забил 26 мячей. Он также является рекордсменом сборной по количеству игр и лучшим бомбардиром национальной команды.

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