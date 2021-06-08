Российские фигуристы будут распределены по этапам Гран-при к началу июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Имена российских участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию предстоящего олимпийского сезона станут известны к началу июля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Имена российских участников этапов серии Гран-при будут известны к началу июля", - сообщил Коган.

Во вторник официальный сайт Международного союза конькобежцев опубликовал календарь предстоящих соревнований, в том числе этапов и финала Гран-при. Первый этап серии состоится в Лас-Вегасе (США) с 20 по 24 октября, второй - в канадском Ванкувере с 29 по 31 октября, третий - в китайском Чунцине (5-7 ноября), четвертый - в Токио (12-14 ноября), пятый - во французском Гренобле (19-21 ноября), седьмой - в японской Осаке (9-12 декабря).