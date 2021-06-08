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Roland Garros

Тарпищев назвал закономерным выход Павлюченковой в полуфинал Roland Garros

Глава федерации тенниса отметил, что российская спортсменка находится в прекрасной форме
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису закономерен. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

"Она набрала форму, если сыграет грамотно тактически и восстановится, обязана быть в финале. Она реально набрала "физику", избавилась от мешавшей ей травмы плеча. И надо признать, она у нас всегда была одной из самых талантливых", - сказал Тарпищев.

В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

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Roland GarrosТарпищев, Шамиль Анвярович
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