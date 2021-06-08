Тарпищев назвал закономерным выход Павлюченковой в полуфинал Roland Garros

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису закономерен. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.
"Она набрала форму, если сыграет грамотно тактически и восстановится, обязана быть в финале. Она реально набрала "физику", избавилась от мешавшей ей травмы плеча. И надо признать, она у нас всегда была одной из самых талантливых", - сказал Тарпищев.
В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.