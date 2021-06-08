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Летние олимпийские виды спорта

Губайдуллина и Баташова стали вторыми в женской эстафете на чемпионате мира по пятиборью

Победили Ирина Просенцова и Ольга Силкина из Белоруссии

ТАСС, 8 июня. Россиянки Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова заняли второе место в женской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Египте. Турнир проходит в Каире.

Победу одержали белорусские спортсменки Ирина Просенцова и Ольга Силкина, третьими стали венгерки Рита Эрдёш и Шарлота Шимон.

Россиянки в сумме за соревнования по плаванию, фехтованию, верховой езде и лазер-рану набрали 1383 очка, уступив победителям 12 очков.

Чемпионат мира завершится 14 июня. Первоначально предолимпийское мировое первенство должно было проходить в Белоруссии, однако в конце января Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир в другую страну.

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Летние олимпийские виды спорта
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