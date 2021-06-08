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КХЛ

Дацюк отметил, что приз КХЛ за верность хоккею имеет для него большое значение

Нападающий рассказал, что рад признанию со стороны болельщиков
Павел Дацюк Пресс-служба КХЛ
Описание
Павел Дацюк
© Пресс-служба КХЛ

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Павел Дацюк, получивший награду за верность хоккею на церемонии закрытия сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметил, что это признание для него многое значит. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

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"Это ценный приз для меня, я очень рад, что болельщики за меня проголосовали, - сказал Дацюк. - Это много для меня значит, мы ради болельщиков и играем. Когда они за тебя голосуют, это дорогого стоит".

Срок контракта Дацюка с "Автомобилистом" истек 30 апреля. Хоккеист отказался отвечать на вопрос о планах на будущее.

Дацюку 42 года, он выступал за "Автомобилист" с 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард в 51 игре набрал 35 очков (12 голов + 31 результативная передача). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

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