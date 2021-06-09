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Roland Garros

Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу
Даниил Медведев AP Photo/Christophe Ena
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 9 июня. Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу 22-летнего Циципаса, посеянного на турнире под пятым номером. Россиянин имел второй номер посева. В полуфинале греческий спортсмен сыграет против представителя Германии Александра Зверева (6).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является победителем 10 турниров под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). На Открытом чемпионате Франции ранее Медведев ни разу не проходил первый круг.

Циципас занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету шесть титулов под эгидой организации. Ранее греческий теннисист трижды выходил в полуфинал турниров Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2020).

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

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