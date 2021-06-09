Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

ТАСС, 9 июня. Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу 22-летнего Циципаса, посеянного на турнире под пятым номером. Россиянин имел второй номер посева. В полуфинале греческий спортсмен сыграет против представителя Германии Александра Зверева (6).
Wildest match point of the year? @steftsitsipas makes it back-to-back semi-finals at #RolandGarros, defeating Medvedev 6-3, 7-6(3), 7-5. pic.twitter.com/dCMdCvhUwc— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021
Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является победителем 10 турниров под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). На Открытом чемпионате Франции ранее Медведев ни разу не проходил первый круг.
Циципас занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету шесть титулов под эгидой организации. Ранее греческий теннисист трижды выходил в полуфинал турниров Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2020).
Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.