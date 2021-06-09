"Известия": перед Евро-2020 в сети появилось более 100 мошеннических сайтов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 100 мошеннических ресурсов, где якобы продают билеты на матчи, появились в преддверии чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Злоумышленники требуют за фальшивые билеты от 15 до 400 тыс. рублей, при этом на самом деле установленная УЕФА цена не превышает 16 тыс. рублей, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

"Сегодня в сети активны как минимум 12 фейковых русскоязычных сайтов по продаже билетов. Причем такие ресурсы активно продвигаются и рекламируются: если ввести в поисковике фразу "билеты на Евро-2020", то на первых строчках поисковой выдачи окажутся именно подобные вредоносные сайты", - сказал изданию заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко.

В компании уточнили, что большинство сайтов ориентированы на иностранцев. У таких ресурсов простая верстка, имеются грамматические ошибки в текстах.

По словам Сергиенко, мошенники обещают доступ на любой матч чемпионата от лица УЕФА, администрации стадиона "Газпром Арена" либо официальных билетных агентств. Они рассчитывают, что их жертвы не знают порядка покупки билетов, которые доступны лишь на сайте УЕФА после регистрации.

Специалисты по информационной безопасности советуют болельщикам, желающим наблюдать за матчами европейского чемпионата с трибун стадионов, проверять время создания и имя владельца сайта, через который заказывают билеты. Как правило, мошеннические ресурсы - новые, а идентификационные данные автора скрыты. Вызвать беспокойство должны и неработающие внутренние гиперссылки или кнопки.