"Филадельфия" сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Атлантой"

ТАСС, 9 июня. "Филадельфия" дома со счетом 118:102 обыграла "Атланту" во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (40 очков + 13 подборов). В составе "Атланты" дабл-дабл на счету Трэя Янга (21 очко + 10 передач).
King of the Hill.@George_Hill3 | #PhilaUnite pic.twitter.com/gucNIRqZAU— Philadelphia 76ers (@sixers) June 9, 2021
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч пройдет 12 июня на площадке "Атланты".
По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.