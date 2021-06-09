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НБА

"Филадельфия" сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Атлантой"

"Филадельфия" выиграла со счетом 118:102
Игроки "Филадельфии" Джоэл Эмбиид и "Атланты" Клинт Капела AP Photo/Matt Slocum
Описание
Игроки "Филадельфии" Джоэл Эмбиид и "Атланты" Клинт Капела
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 9 июня. "Филадельфия" дома со счетом 118:102 обыграла "Атланту" во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (40 очков + 13 подборов). В составе "Атланты" дабл-дабл на счету Трэя Янга (21 очко + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч пройдет 12 июня на площадке "Атланты".

По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

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