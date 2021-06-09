Павлюченкова прокомментировала выход в полуфинал Roland Garros

ТАСС, 9 июня. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной складывался непросто для российской теннисистки, но она смогла собраться и одержать победу. Такое мнение высказала Павлюченкова, чей комментарий приводит пресс-служба турнира.

Павлюченкова победила Рыбакину со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 и впервые в карьере вышла в полуфинал Roland Garros.

"Я немного шокирована эмоционально, мне, наверное, понадобится время, чтобы осознать это. Но я очень счастлива победить, это был невероятный матч. Играть против Рыбакиной очень сложно, она словно бомбардирует соперника. Но я смогла собраться, я боец и борюсь до конца", - сказала Павлюченкова.

В полуфинальном матче россиянка сыграет с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

Roland Garros проходит в Париже с 30 мая по 13 июня.