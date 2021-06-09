Нарышкин в преддверии Евро пожелал успехов российским футболистам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин пожелал успехов российской команде на стартующем 11 июня турнире чемпионата Европы по футболу в ходе церемонии открытия в Доме РИО выставки "Российский футбол: вехи истории".

"За более чем вековую историю футбола в отечественных архивах накопился довольно большой объем исторических документов, которые представляют из себя целую летопись этой замечательной игры в нашей стране. Эту замечательную игру можно по праву считать национальным видом спорта, важной и неотъемлемой частью отечественной культуры. Любовь к футболу объединяет футболистов, тренеров, спортивных комментаторов и болельщиков, людей разных национальностей, возрастов и профессий. У нас в России по-настоящему живут футболом", - отметил Нарышкин.

Также Нарышкин с первым вице-президентом Российского футбольного союза Никитой Симоняном, членом совета директоров "Динамо" Сергеем Степашиным, тренером Юрием Семиным и директором Государственного музея истории российской литературы Дмитрием Баком провели на лужайке рядом с Домом РИО символический розыгрыш мяча.

На круглом столе после открытия выставки Нарышкин пожелал успехов российской команде на стартующем 11 июня турнире и напомнил о великих вехах истории футбола в России и СССР. "В годы Великой Отечественной войны советские футболисты ушли на фронт, они не раз демонстрировали примеры мужества и стойкости перед лицом врага. Легендарный матч, сыгранный весной 1942 года в блокадном Ленинграде. Позднее получили известность подробности трагического матча, который был назван "матчем смерти", в оккупированном Киеве. Пленные игроки клуба "Старт" в неравной борьбе одолели своих палачей. Послевоенное восстановление страны сопровождалось вдохновляющими успеха советской сборной, это было время великих футбольных триумфов", - напомнил глава РИО.

Нарышкин также рассказал, что с детства увлекается футболом и вот уже 60 лет болеет только за "Зенит". "Я действительно с шести лет стал увлекаться футболом и болеть за футбол. Я сохранил любовь к единственной команде и 60 лет болею исключительно за ленинградский, санкт-петербургский "Зенит", - сказал он.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей примет Санкт-Петербург.