Тарпищев: пара Веснина - Карацев на Roland Garros наигрывается с прицелом на Олимпиаду

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) наигрывает пару Елена Веснина и Аслан Карацев на Roland Garros с прицелом на Олимпиаду в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Веснина и Карацев обыграли представителей Нидерландов Деми Схюрс и Уэсли Колхофа в полуфинальном матче "Ролан Гаррос" среди смешанных пар - 6:4, 6:1. В финале россияне сыграют с представительницей США Дезире Кравчик и британцем Джо Солсбери.

"Игра Карацева и Весниной во Франции не могут не радовать. Особенно с учетом приближающейся Олимпиады, мы под нее специально эту пару наигрываем", - сказал Тарпищев.

Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.