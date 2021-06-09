Футболисты Кудряшов и Самошников продолжают тренироваться по индивидуальной программе

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске, 10 июня сборная вылетит в Санкт-Петербург.

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Защитники Федор Кудряшов и Илья Самошников проводят тренировку по индивидуальной программе на базе в Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Кудряшов получил травму 5 июня на разминке перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии (1:0). У защитника было диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Самошников из-за повреждения пропустил товарищеские встречи с командами Польши (1:1) и Болгарии.

Тренерский штаб сборной России 2 июня утвердил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы. С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитники казанского "Рубина" Самошников и московского "Динамо" Роман Евгеньев, а также голкипер "Зенита" Андрей Лунев. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).