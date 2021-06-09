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Евро-2020

Матыцин: количество зрителей на матчах Евро в Санкт-Петербурге не будет увеличено

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявлял, что надеется на увеличение количества зрителей до 75%
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Количество болельщиков на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге не превысит 50% от заполняемости арены. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявлял, что надеется на увеличение количества зрителей до 75% от заполняемости стадиона.

"Пока сложная ситуация, связанная с ковидом, сохраняется, - сказал Матыцин. - Рады, что 50% болельщиков будут. Хотели 75%, но, к великому сожалению, не получается. Но вы знаете, что будут организованы фан-зоны".

"Было сделано очень много для организации Евро. Мы знаем, что на Санкт-Петербург легла дополнительная нагрузка в связи с перенесенными тремя матчами. По организации рабочие моменты остаются, но команда Алексея Сорокина работает очень слажено", - добавил министр спорта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" составляет 68 тыс. зрителей.

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