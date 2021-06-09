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Евро-2020

Матыцин почеканил мяч чемпионата Европы по футболу на тренировке сборной России

Министр спорта оценил качество официального мяча турнира
© Артем Кузнецов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин почеканил мяч чемпионата Европы по футболу на тренировке сборной России, которая ведет подготовку к турниру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске, 10 июня сборная вылетит в Санкт-Петербург.

"Как мяч Евро? Хороший. Главное, чтобы он чаще залетал в ворота соперников", - сказал Матыцин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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