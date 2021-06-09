Чемпионат Европы по фехтованию в Пловдиве перенесен на осень

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в конце июня в болгарском Пловдиве, перенесен на осень. Об этом ТАСС сообщил глава Европейской конфедерации фехтования, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Чемпионат Европы перенесен, он отложен на осень", - сообщил Поздняков.

В последний раз чемпионат Европы по фехтованию проходил в 2019 году в Дюссельдорфе. Российские фехтовальщики заняли на нем первое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Чемпионат Европы 2020 года, который должен был пройти в Минске с 16 по 21 июня, был отменен.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.