Минспорт и РФС поставили задачу перед российскими футболистами выйти в плей-офф Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Перед сборной России по футболу на чемпионате Европы будет стоять задача выйти в плей-офф турнира. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин почеканил мяч чемпионата Европы по футболу на тренировке сборной России

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В среду Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу, которая ведет подготовку к чемпионату Европы на федеральной базе в подмосковном Новогорске.

"Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу - выход в следующую стадию турнира, - сказал Матыцин. - Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное".

"Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира", - добавил министр спорта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).