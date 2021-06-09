{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Минспорт и РФС поставили задачу перед российскими футболистами выйти в плей-офф Евро

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил боевой настрой российской команды
Футболисты сборной России Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Перед сборной России по футболу на чемпионате Европы будет стоять задача выйти в плей-офф турнира. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На эту тему
Матыцин почеканил мяч чемпионата Европы по футболу на тренировке сборной России
Матыцин почеканил мяч чемпионата Европы по футболу на тренировке сборной России

В среду Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу, которая ведет подготовку к чемпионату Европы на федеральной базе в подмосковном Новогорске.

"Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу - выход в следующую стадию турнира, - сказал Матыцин. - Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное".

"Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира", - добавил министр спорта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Теги
Евро-2020Матыцин, Олег Васильевич
Летние олимпийские виды спорта
Четыре российских ходока постараются выполнить олимпийский норматив на турнире в Литве
Также на соревнованиях в Алитусе выступит серебряный призер чемпионата мира Василий Мизинов, который решил задачу отбора на Олимпиаду еще в 2019 году
Четыре российских ходока постараются выполнить олимпийский норматив на турнире в Литве
Читать полностью