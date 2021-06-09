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Евро-2020

Министерство спорта РФ ждет объяснения от УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро

Ранее в УЕФА сообщили, что одобрили форму украинской команды для выступления в ней на чемпионате Европы
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выразило обеспокоенность формой сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"Мы в контакте находимся, знаем ситуацию, - сказал Матыцин. - Вчера был диалог и с МИД, и с Российским футбольным союзом (РФС). Сейчас РФС обратился в УЕФА для того, чтобы были получены объяснения. Мы выразили свою обеспокоенность формой украинской сборной".

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.

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Евро-2020Матыцин, Олег Васильевич
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