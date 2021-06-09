Министерство спорта РФ ждет объяснения от УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выразило обеспокоенность формой сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"Мы в контакте находимся, знаем ситуацию, - сказал Матыцин. - Вчера был диалог и с МИД, и с Российским футбольным союзом (РФС). Сейчас РФС обратился в УЕФА для того, чтобы были получены объяснения. Мы выразили свою обеспокоенность формой украинской сборной".

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.