Матыцин считает, что в России футбол больше, чем футбол

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин считает, что футбол для болельщиков в России больше, чем футбол. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске, 10 июня команда вылетит в Санкт-Петербург для участия в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии.

"Конечно, для нас в России футбол больше, чем футбол, - сказал Матыцин. - Настрой у команды боевой, я ей сказал, что мы будем переживать и болеть за нее. Надеемся, как и всегда, на победу российской сборной".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).