Фан-зона на 5 тыс. зрителей откроется в Самаре для просмотра матчей чемпионата Европы

"В ближайшие дни на стадионе "Солидарность-Арена" будет организована фан-зона сборной России по футболу "Наши парни". В периметре стадиона установят большой экран размером 10х6 м для прямых трансляций матчей сборной. За 3 часа до начала трансляций на территории стадиона для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, автограф-сессии с амбассадором российского футбола, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта, стена пожеланий, футбольные матчи среди болельщиков", - сообщили в пресс-службе.

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Самарский стадион "Солидарность-Арена" организует фан-зону вместимостью до 5 тыс. зрителей для просмотра матчей сборной России на чемпионате Европы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

Помимо этого, в фан-зоне будет работать парк экстремальных видов спорта: площадки воркаута, кроссфита и скейтпарк. В правительстве отметили, что вместимость площадки составит не более 5 тыс. зрителей. "Вместе с нашими болельщиками игры будут смотреть легендарные игроки и тренеры сборной России, а также известные общественные и творческие персоны - поклонники футбола", - сообщили в пресс-службе.

Первая трансляция матча Россия - Бельгия пройдет 12 июня в 23:00 (22:00 мск).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Помимо Самары, фан-зоны будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Туле и Ульяновске.