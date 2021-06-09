Пиотровский: каждый матч Евро в Петербурге соберет до 10 тыс. иностранных болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что на каждый футбольный матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге придут до 10 тыс. иностранных болельщиков. Об этом журналистам в среду сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

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"До 10 тыс. иностранных болельщиков мы ожидаем на каждый матч", - сказал Пиотровский, добавив, что точные цифры станут известны уже после старта турнира.

Пиотровский добавил, что в городе для фанатов станет работать система оповещения, с помощью которой в метро будут перераспределяться людские потоки. Информация о том, что фан-зона переполнена, также будет размещаться на официальном сайте футбольной деревни.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.