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Футбол в России

Футбольный матч с участием представителей правительства России и Госдумы пройдет 11 июня

Игра пройдет в "Лужниках"

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный матч, в котором будут участвовать представители правительства России и Госдумы, состоится 11 июня в "Лужниках". Об этом журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"11 июня в "Лужниках" состоится традиционный матч с участием представителей правительства и Государственной думы, - сказал Матыцин. - К сожалению, я не смогу в нем принять участие, буду в командировке. Но я стараюсь быть в спортивной форме".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Теги
Российский футболМатыцин, Олег Васильевич
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