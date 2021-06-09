Симонян заявил, что ждет только победы от сборной России на чемпионате Европы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян ждет от сборной России победы на чемпионате Европы. Об этом он заявил ТАСС.

"Результат только один: победа. Тут, я думаю, что можно и вопрос не задавать. Нужно проявить все лучшие качества в этих играх. То, что они могут и должны сделать. Вот, собственно, пожелание такое", - сказал Симонян.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).