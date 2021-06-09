Гинер: перед ЦСКА всегда стоит задача победить в чемпионате России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не может ставить других задач, кроме победы в чемпионате России. Об этом ТАСС заявил президент столичного клуба Евгений Гинер.

"Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу - стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. "Давайте как-нибудь перебьемся" - это не про нас", - сказал Гинер.

В сезоне-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на шестом месте, набрав 50 очков. Команда не вышла в еврокубки впервые с сезона-2001/02.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, восемь раз клуб завоевывал серебряные медали, три раза - бронзовые. Семь раз столичный клуб побеждал в Кубке России. В 2005 году красно-синие победили в Кубке УЕФА, став первым российским клубом, которому удалось одержать победу в еврокубке.