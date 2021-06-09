Акименко, Иванюк и Сидорова планируют выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также призеры мирового первенства в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк планируют выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, который состоится 9 июля. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

Прыгунья с шестом Сидорова стала седьмой на первом международном старте с 2019 года

"Сидорова, Акименко и Иванюк планируют выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Заявки уже отправлены и находятся в процессе подтверждения", - сказал Воронков.

10 июня Сидоровой и Иванюку предстоит выступление на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, Акименко лишен возможности стартовать на этом турнире по причине того, что получил нейтральный статус, когда список участников был уже полностью сформирован.

На ЧМ-2019, который проходил в Дохе, Акименко занял второе место, а Иванюк - третье.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.